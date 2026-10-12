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«Чёрная смерть» из России: как слухи о чуме превратились в международную историю о страхах и пророчествах Ванги

«Чёрная смерть» из России: как слухи о чуме превратились в международную историю о страхах и пророчествах Ванги

«Чёрная смерть» из России: как слухи о чуме превратились в международную историю о страхах и пророчествах Ванги Елена ГалицкаяИногда одна трагическая случайность становится отправной точкой для целой цепочки информационных событий, в которых реальные факты постепенно смешиваются со слухами, домыслами и мифами.

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