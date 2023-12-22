Предсказаны победительницы конкурса красоты «Мисс Земля»

Опубликованы списки стран, у которых больше всего шансов на победу в конкурсе «Мисс Земля». Missology отмечает, что до недавнего времени наиболее вероятной победительницей конкурса казалась Ноа Клаус из Нидерландов, однако в последние недели перед финалом ситуация заметно изменилась.
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