ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В общем зашли в магазин с утра.
"Да, подорожало, но я выкрутилась. Сама начала делать"-разговор двух бабушек в продуктовом
Комментарии
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Сергей Вотинцев
Такой бабушке только в ноги поклониться надо, что она такое хозяйство ведет. Это же ежедневно без выходных и праздников, 265 на 24 часа. А вы так сможете?
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58 мин.
Александр Александров
Москвичи не в курсе... Но в Челябинске в начале восьмидесятых масло было по карточкам при норме 200 грамм в месяц на человека.
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47 мин.
Александр Александров
Ну да, конечно... Секретарю парткома - одно, слесарю с завода - другое. Каждому своё.
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45 мин.
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