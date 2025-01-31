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В Минпросвещения придумали, как заставить молодёжь заводить семью

В Минпросвещения придумали, как заставить молодёжь заводить семью

Царьград Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре уверена, что молодым людям не хватает мест для романтических отношений.

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Комментарии
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Сергей Петров
Как говорил классик о чиновниках - Он чином от ума избавлен!
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7 час.
АК
Алекс Кузь
Админы так видят задачу по увеличению семьи. Частн собств предусматривает для нищих форму социального животноводства. Но , можно просто вернуть ссср, и народам снова захочется жить.
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6 час.
Александр Батт
Надо развивать рынок арендного жилья, чтобы молодой семье было где жить.
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3 час.
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