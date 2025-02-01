На Западе встревожены из-за возможности лишиться ресурсов на Украине

ТАСС/Донат Сорокин Западные страны могут лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут к России в результате успешного продвижения российских войск, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
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