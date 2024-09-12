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Россияне перевели на негосударственную пенсию почти 100 млрд за полгода

Россияне перевели на негосударственную пенсию почти 100 млрд за полгода

За январь–июнь 2024-го добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составили 94,2 млрд рублей — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из подсчетов «СберНПФ» по данным ЦБ (есть у «Известий»).

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