Россияне перевели на негосударственную пенсию почти 100 млрд за полгода

За январь–июнь 2024-го добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составили 94,2 млрд рублей — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из подсчетов «СберНПФ» по данным ЦБ (есть у «Известий»).