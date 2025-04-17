Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Предместья гитлеровской Ставки, последний штурм...

Предместья гитлеровской Ставки, последний штурм...

80 лет назад,16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция — последняя крупная стратегическая операция Красной Армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой советские войска взяли Берлин и окончательно разгромили нацистскую Германию.

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