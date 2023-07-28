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Politico: США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре

Politico: США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре

Соединенные Штаты рассчитывают поставить первую партию бронемашин Abrams киевской стороне в сентябре.

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