Медведев: Запад является противником России, однако друзей у нас больше

Союзниками являются страны, не считающие РФ своим врагом Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что Запад является противником нашей страны, но друзей у России больше.
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