Продолжение - Начало - ЗДЕСЬ The Air force Is Strong - Военно-воздушные силы Сильны Сила была явно велика в авиакомпании All Nippon Airline с ее тройным набором красавиц в стиле дроидов из "Звездных войн"! Это один из отличных способов заставить людей летать с вами, поскольку R2D2, BB-8 и C3PO являются вдохновителями для этих самолетов соответственно.