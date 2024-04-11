Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» могут уволить из-за посадки Airbus в поле

По итогам повторного расследования посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров авиакомпании, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет ведомства.
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