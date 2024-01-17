Астраханский суд поставил точку в уголовном деле с беглым насильником

Приволжский районный суд вынес обвинительный приговор 57-летнему Виталию С., ранее судимому за убийство и разбой, который также в сентябре прошлого года совершил насилие над 17-летней девочкой в Астраханской области.
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