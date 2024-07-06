В Белоруссии на продажу выставили мотоцикл BMW из кортежа Лукашенко. За него просят всего 150 тыс. российских рублей

На белорусской площадке РУП «Белспецконтракт» выставлен на продажу мотоцикл белорусского спецназа «Стрела», который также ездит в колоннах Лукашенко и высокопоставленных чиновников из стран ближнего зарубежья.
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