Перинатальный центр Архангельска посетили специалисты из Москвы

В перинатальный центр Архангельской областной клинической больницы с рабочим визитом приехали специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.
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