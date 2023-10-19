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Перинатальный центр Архангельска посетили специалисты из Москвы

Перинатальный центр Архангельска посетили специалисты из Москвы

В перинатальный центр Архангельской областной клинической больницы с рабочим визитом приехали специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

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