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Татьяна Ратникова, Владимир Курцеба и Василий Бриченко открыли «Сердце степей»

Татьяна Ратникова, Владимир Курцеба и Василий Бриченко открыли «Сердце степей»

Завершились съемки восьмисерийной мелодрамы Станислава Мареева «Сердце степей». Главные роли в сериале исполнили Татьяна Ратникова, Владимир Курцеба и Василий Бриченко, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

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