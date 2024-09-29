Татьяна Ратникова, Владимир Курцеба и Василий Бриченко открыли «Сердце степей»

Завершились съемки восьмисерийной мелодрамы Станислава Мареева «Сердце степей». Главные роли в сериале исполнили Татьяна Ратникова, Владимир Курцеба и Василий Бриченко, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».
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