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Регионы России

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В России с 1 сентября введены новые правила проведения МРТ и рентгенологических обследований

В России с 1 сентября введены новые правила проведения МРТ и рентгенологических обследований

Ранее прохождение МРТ требовало обязательного направления от врача, фельдшера или акушера. По новым правилам необходимость исследования и наличие противопоказаний будут определяться врачом-рентгенологом непосредственно перед процедурой.

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