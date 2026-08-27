В России с 1 сентября введены новые правила проведения МРТ и рентгенологических обследований

Ранее прохождение МРТ требовало обязательного направления от врача, фельдшера или акушера. По новым правилам необходимость исследования и наличие противопоказаний будут определяться врачом-рентгенологом непосредственно перед процедурой.
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