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Акции Legrand стали топ-выбором Morgan Stanley в Европе

Акции Legrand стали топ-выбором Morgan Stanley в Европе

Morgan Stanley выбрал нового фаворита среди европейских производителей капитального оборудования, повысив целевую цену акций французской Legrand до €160 со €155 и сохранив рекомендацию «Выше рынка».

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