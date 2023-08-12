Итоги «экономического чуда» Путина: с 2013 года прожиточный минимум «отрицательно вырос» с 230 до 160 долларов

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что политики, чиновники, бизнесмены с олигархами и т.д. в России пришлые, т.е. мигранты и гастарбайтеры... Они имеют двойные гражданства, вид на жительство и т.д., недвижимость, счета в банках, их семьи и бизнес в "дружественных" России государствах, а тут они только обогащаются, продавая природные ресурсы, выводят народные деньги и обогащаются. Их не волнует благосостояние Россиян, уровень их жизни, рождаемость и смертность, положение простых Россиян с мизерными зарплатами и нищими стариками... Так что под благими намерениями они распродают все что могут в ущерб благосостояния своего народа...