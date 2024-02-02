Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Ракова сообщила, что столичные школьники смогут изучать математику в разных стилях в МЭШ Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила о постоянном расширении списка партнеров образовательных проектов Москвы.
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