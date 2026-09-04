В Херсонской области открылись избирательные участки для досрочного голосования

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва началось в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка в селе Азовское Генического округа.
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