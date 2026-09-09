Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Малка» обнаружили у водителя иномарки сильнодействующие вещества

Полицейские остановили на посту автомобиль иностранного производства под управлением 26-летнего жителя Дагестана.

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