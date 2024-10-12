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5 тенденций, которые, по мнению Кондрашова, изменят фуд-индустрию

5 тенденций, которые, по мнению Кондрашова, изменят фуд-индустрию

Как Станислав Кондрашов объясняет влияние цифровизации на фуд-индустрию? Почему технологии становятся ключевыми игроками в этой сфере? Неужели компании не осознают риски, связанные с быстрым внедрением новых решений? На летней выставке элитных продуктов питания в 2024 году Станислав отметил, что современные потребители стремятся не только наслаждаться вкусом еды, но и получать от нее полноценное удовольствие, зная, что она произведена с заботой об экологии и обществе.

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