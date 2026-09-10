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В порту Петербурга Россельхознадзор забраковал почти 63 тонны зараженных чилийских фруктов

В порту Петербурга Россельхознадзор забраковал почти 63 тонны зараженных чилийских фруктов

На территории Большого морского порта Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора задержали три партии фруктов, прибывших из Чили: две с яблоками и одну с грушами.

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