7 секретов правильной стирки подушек и одеял Алёна ЮрьеваСтараясь поддерживать дом в чистоте и порядке, мы иногда сталкиваемся с вызовом: как правильно стирать подушки и одеяла без лишних хлопот и потери времени? Оказывается, есть несколько эффективных лайфхаков, которые помогут вам быстро и легко справиться с этой задачей, сохраняя ваши подушки и одеяла в идеальном состоянии как можно дольше.