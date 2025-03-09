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  • Cerber Cerber
    в голос🤣🤣🤣Роджерс: Неудобны...
  • Samarium
    Куда смотрит.. куда смотрит ??? Куда ему ПРИКАЗАЛИ туда и смотрит и не он один....😎Чиновничья братия...
  • Samarium
    Этот дони самый  типичный........ звездун ( в смысле, звездно-полосатый)....Роджерс: Неудобны...

Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией

Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией

Целью Трампа не является облегчение жизни России. Целью Трампа является получение на нашем направлении мира приемлемого для Америки.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
С кем дружить, с этим лживым, лицемерным, подлым пиндосраным Трампом, да он полное дерьмо. Видите ли, он желает получить Нобелевскую премию за мир. Да хрен тебе, агрессивный долбодятел пиндосраный...
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14 час.
Vladimir Lioubimcev
Последняя встреча США и России прошла скрытно, никаких заявлений не было, все быстро разбежались в разные стороны...  . Поэтому ситуация с переговорами совершенно не ясная. И рано делать какие-либо выводы.
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13 час.
Игорь Кузнецов
Трамп старается снять с США &quot;лишнее бремя расходов&quot; на поддержку НАТО в Европе, хотя в Венгрию переводит часть войск, что даст ей дополнительные деньги от присутствия янки, а Германии будет &quot;минус&quot;. Опять же &quot;война пошлин&quot;, сможет ли Трамп объяснить своим гражданам подъём цен, пусть потом рост числа рабочих мест. И Украина его уже меньше волнует, просто нужно объявить что он свои обещания быть миротворцем исполняет.
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1 час.
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