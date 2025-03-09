Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией

С кем дружить, с этим лживым, лицемерным, подлым пиндосраным Трампом, да он полное дерьмо. Видите ли, он желает получить Нобелевскую премию за мир. Да хрен тебе, агрессивный долбодятел пиндосраный...

Последняя встреча США и России прошла скрытно, никаких заявлений не было, все быстро разбежались в разные стороны... . Поэтому ситуация с переговорами совершенно не ясная. И рано делать какие-либо выводы.

Игорь Кузнецов

Трамп старается снять с США "лишнее бремя расходов" на поддержку НАТО в Европе, хотя в Венгрию переводит часть войск, что даст ей дополнительные деньги от присутствия янки, а Германии будет "минус". Опять же "война пошлин", сможет ли Трамп объяснить своим гражданам подъём цен, пусть потом рост числа рабочих мест. И Украина его уже меньше волнует, просто нужно объявить что он свои обещания быть миротворцем исполняет.