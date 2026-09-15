В Северодвинске трехлетний мальчик пострадал после наезда Toyota

В Северодвинске трехлетний мальчик пострадал в ДТП с автомобилем Toyota. Авария произошла 14 сентября около 18:10 у дома № 31 на улице Карла Маркса.
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