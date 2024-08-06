В Минсельхозе перечислили самых активных покупателей отечественной сельхозпродукции

Среди лидеров Китай и Турция В Минсельхозе РФ сообщили RT, что лидерами по объёмам закупок являются Китай ($7,6 млрд), Турция ($5 млрд), Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии