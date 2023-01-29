Малком сообщил боссам «Зенита», что хочет перейти в «ПСЖ». Возможна только аренда

«ПСЖ» может подписать вингера «Зенита» Малкома. По данным Téléfoot, бразилец хочет перейти в «ПСЖ» и сообщил об этом руководству «Зенита».
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