Путин поручил отправить спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, подтвердила пресс-служба ведомства.
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