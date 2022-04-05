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Анатолий Бибилов: вхождение Южной Осетии в состав РФ в настоящее время реально

Анатолий Бибилов: вхождение Южной Осетии в состав РФ в настоящее время реально

В Южной Осетии после 10 апреля могут состояться два референдума: первый о вхождении в состав Российской Федерации, после которого может пройти референдум о воссоединении с Северной Осетией.

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