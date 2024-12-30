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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль дважды забил «Анахайму» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 26 шайб, у Пойнта, Капризова и Нюландера – по 23

Драйзайтль дважды забил «Анахайму» и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. У него 26 шайб, у Пойнта, Капризова и Нюландера – по 23

Форвард «Эдмонтона» дважды отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:5).

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