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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Майгуров: «Надеемся, что этап Кубка России в Рязани состоится. Все едут сюда, плана Б нет»

Соревнования должны пройти с 10 по 12 января. Сейчас в Рязани проходит «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов, где организаторам пришлось сократить круг из-за нехватки снега.

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