В 2025 году православное торжество выпадает на вторник, 7 января Алена Светунькова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Ежегодно православные христиане 7 января отмечают главный церковный праздник — Рождество Христово.
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