Что случилось ночью, 16 августа 2024 года

Западные СМИ утверждают, что администрация президента США обсуждает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM, которые могут быть запущены с истребителей F-16 и способны поражать цели на расстоянии .
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