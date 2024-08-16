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Что случилось ночью, 16 августа 2024 года

Что случилось ночью, 16 августа 2024 года

Западные СМИ утверждают, что администрация президента США обсуждает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM, которые могут быть запущены с истребителей F-16 и способны поражать цели на расстоянии .

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Комментарии
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Eduard
Когда кто-нибудь замочит США?
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