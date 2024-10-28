Театр абсурда
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Театр абсурда

8 883 подписчика

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  • Русская Северяночка
    Приезжайте в Питер, например на Сенную, или просто прогуляйтесь в центр, и вы их там увидите. Бродят с хвостами в кош...А вообще кто-нибу...
  • ПавелЗзаварзин
    Вопрос решается очень просто: поселить их всех в конуры и кормить кошачьим или собачьим кормом. Всё быстро закончится.А вообще кто-нибу...
  • Наталия
    Стесняюсь спросить, а машину водить,  пить, курить, по ночным клубам ходить, жениться, выходить замуж, и, как сейчас ...Гранит науки, вел...

Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Мы уже неоднократно писали про череду скандалов с участием высланных из России сотрудников посольства Великобритании, которые контактировали с российскими оппозиционерами, поддерживали работу антиправительственных медиа и занимались прямой координацией протестов, а также пытались влиять на миграционную политику в РФ.

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