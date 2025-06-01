Новый план: Как напугать Путина...

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Сергей Бессонов
Ну что, все наши &quot;красные &quot;линии вызывающе растоптаны  - атакованы дронами наши &quot;стратеги&quot;, на другом конце страны и следующим этапом этой  операции ГУР УКраины, очевидно может быть старт крылатых ракет из контейнеров по другой компоненте нашего ракетноядерного щита, вопят о замирении, но спускают под откос поезда, взрывают мосты. Однако наше государство по прежнему самое гуманное в мире, как всегда мы великодушны к арестованным диверсантам и исполнителям убийств  военных и представителей ВПК в России. Сроки за такие убийства и теракты должны быть пожизненными.
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