Новый план: Как напугать Путина...

Сергей Бессонов

Ну что, все наши "красные "линии вызывающе растоптаны - атакованы дронами наши "стратеги", на другом конце страны и следующим этапом этой операции ГУР УКраины, очевидно может быть старт крылатых ракет из контейнеров по другой компоненте нашего ракетноядерного щита, вопят о замирении, но спускают под откос поезда, взрывают мосты. Однако наше государство по прежнему самое гуманное в мире, как всегда мы великодушны к арестованным диверсантам и исполнителям убийств военных и представителей ВПК в России. Сроки за такие убийства и теракты должны быть пожизненными.