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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Электричество пропало в городах Грузии и Абхазии

Электричество пропало в городах Грузии и Абхазии

Во второй стране без света остались жители всей территории Города ночью без электричества в Грузии / Фото: паблик "Топорик" Без электричества осталась вся территория Абхазии, а также крупные города Грузии, включая столицу Тбилиси и Батуми, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bg.

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