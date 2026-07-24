Электричество пропало в городах Грузии и Абхазии

Во второй стране без света остались жители всей территории Города ночью без электричества в Грузии / Фото: паблик "Топорик" Без электричества осталась вся территория Абхазии, а также крупные города Грузии, включая столицу Тбилиси и Батуми, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bg.