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Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла. Не помню креатив от Франции, кроме двух голов»

Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла. Не помню креатив от Франции, кроме двух голов»

Деклан Райс считает вылет сборной Англии от Франции на ЧМ-2022 несправедливым. Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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