Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в антироссийские санкции. Об этом заявил старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми, его слова приводит Global Times.
Чжоу Ми: Китай не будет мириться с санкциями Евросоюза против России
Комментарии
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Сергей
Вова! Хреново наверно жить, когда вокруг тебя одни дебилы которые просрали свою бездарную жизнь на печке? А ты один, гордо плывёшь с флагом по жизни, среди говна в белом фраке!!!!!
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1 м.
Житель Империи
Слежу. По крыше не в счёт, про это я в курсе. В моей фразе подтекст, «с жертвами и разрушениями!»
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1 м.
Владимир Розов
Да, я плыву по жизни в лодке среди дебилов (но это придумал не я, а до меня один иностранный писатель, так что тема для образованного умного человека не новая))). Плыву в том числе и отдав долг Родине на войне в обеих чеченских, на которых заслужил не только награды и звания, но и ранения до комиссования (категория "Д"). И такое пустое плавучее говно, как ты, не способное даже на элементарный поиск информации через строку браузера, а годящееся только для сочинения бабьих сплетен, я просто брезгливо отбрасываю веслом в сторону, если тебе это так интересно. 😎
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1 м.
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