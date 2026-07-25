Чжоу Ми: Китай не будет мириться с санкциями Евросоюза против России

Владимир Розов

Да, я плыву по жизни в лодке среди дебилов (но это придумал не я, а до меня один иностранный писатель, так что тема для образованного умного человека не новая))). Плыву в том числе и отдав долг Родине на войне в обеих чеченских, на которых заслужил не только награды и звания, но и ранения до комиссования (категория "Д"). И такое пустое плавучее говно, как ты, не способное даже на элементарный поиск информации через строку браузера, а годящееся только для сочинения бабьих сплетен, я просто брезгливо отбрасываю веслом в сторону, если тебе это так интересно. 😎