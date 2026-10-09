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Царьград

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"Военные предложили Кремлю сделку": Зачем на самом деле вызвали Суровикина

"Военные предложили Кремлю сделку": Зачем на самом деле вызвали Суровикина

На СВО возвращается "Генерал Армагеддон"? Не стоит верить западным СМИ. Зачем на самом деле вызвали Сергея Суровикина? Источник сообщает: "Военные предложили Кремлю сделку".

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