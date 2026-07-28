Путин обсудил по телефону с Алиевым двустороннюю и международную повестку

Российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора дали позитивную оценку конструктивному характеру двусторонних отношений и активизации контактов между правительствами и профильными ведомствами двух стран.
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