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Регулятор холодильника кручу 2–3 раза в год: летом и зимой ему нужны разные настройки

Регулятор холодильника кручу 2–3 раза в год: летом и зимой ему нужны разные настройки

Регулятор температуры в холодильнике настраивают по сезону. Это делают единицы, но эксперты рекомендуют крутить ролик терморегулятора 2–3 раза в год.

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