Ценам на аренду жилья предрекли новый взлет

Цены на аренду квартир начали расти несколько лет назад — в 2023 году в Москве ставки выросли на 17%, в отдельных регионах повышение достигло и 30% в свящи с ростом доходов части населения, в частности тех, кто связан с оборонной промышленностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии