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Царьград

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417 дронов: попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за год

417 дронов: попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за год

Вечером и ночью на 13 октября ВСУ предприняли одну из самых масштабных с начала года попыток атаковать Московский регион с помощью беспилотников.

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