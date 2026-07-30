Только 40% решений на мировом рынке оказались полноценными ИИ-агентами

Среди 12 публично доступных российских продуктов готовых ИИ-агентов нет: рынок представлен платформами и ассистентами, а зрелые системы создают сами корпорации Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» проанализировали 30 ИИ-продуктов и 65 публично описанных примеров внедрения в России и мире.