Она посвящена 100-летию Геннадия Анатольевича Семакова. Проект Музея Русского Севера был реализован при участии студентов кафедры культурологии САФУ имени М.
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