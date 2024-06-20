В парламенте Японии учредили межпартийную группу по НЛО

В парламенте Японии учреждена межпартийная группа по вопросам НЛО. Об этом пишет газета Yomiuri. Объединение включает около 80 депутатов из разных партий, в их числе – сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми.
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