Более трех тысяч южноуральцев призовут в ряды вооруженных сил

Солдаты срочной службы из Челябинской области будут служить в двух военных округах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе начавшегося 1 октября осеннего призыва в Челябинской области планируется призвать 3 тысячи 100 человек.
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