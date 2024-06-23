Макс Назаров: Кто из украинских политиков мог бы пойти на переговоры с Путиным?

Провёл опрос о том, кто, по мнению украинцев, из числа украинских политиков (нынешних и потенциальных) мог бы пойти на прямые переговоры с Путиным? Результаты следующие: 9% — Арестович;29% — возможно, Разумков, он самый дипломатичный;7% — мог бы и Бойко;11% — оставьте дело за профессионалами — только Юля Тимошенко;6% — бизнесмен Порошенко, он тогда смог, смог бы еще раз;1% — Кличко, ну потому что кто еще смотрит в завтрашний день?0% — Притула, потому что потому;5% — Залужный, который не смог изобрести порох, но биографию Маннергейма выучил наизусть;10% — так и Зеленский был готов, но в какой-то момент «большой брат» сказал свое слово;43% — никто, уже поздно.