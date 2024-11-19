Елена Малышева назвала простой способ снижения давления без таблеток

Терапевт Елена Малышева вместе с коллегами, кардиологом Германом Гандельманом и офтальмологом Михаилом Коноваловым, в программе «Жить здорово!» поделились рекомендациями по снижению артериального давления без применения медикаментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии